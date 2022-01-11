澎湃新聞11日報導，美國拜登政府於去年12月23日簽署《預防強迫維吾爾人勞動法》、排除新疆產品進入美國市場一事，大陸網路便流傳「中國宣布反制，將在所有口罩中加入新疆棉花。」消息配圖，經查，相關說法是謠言，來自「有貓膩來啦」的YouTube帳號，該帳號經常藉煽動性標語輸出強烈的政治觀點，以博觀眾眼球。經查，其散布的謠言還有中企將「收購英特爾公司部分業務」、「中國宣布將稀土集團有限公司的註冊地改為新疆」、「立陶宛和波蘭聯手切斷中歐鐵路」等。

報導稱，目前沒有證據顯示中國政府宣布「將在所有口罩中加入新疆棉花」。而針對美國公布的所謂《涉疆法案》，中方已表示「堅決反對」，並明確將「視形勢發展作進一步反應」。

據報導，2021年12月24日，「有貓膩來啦」帳號在YouTube發布視訊稱，針對英特爾等外國公司致信供應商要求禁用新疆產品的行為，中國已經批准總部位於韓國的SK海力士「收購英特爾公司部分業務，即固態硬碟和快閃記憶體相關業務。對英特爾進行強有力的制裁。」

但「有貓膩來啦」並沒有給出相關說法的依據，而是話鋒一轉，提出了自己的觀點：反制的方式可以採取兩類，一是對英特爾實施禁用，二是在「所有口罩中加入適量新疆棉成分」，逼迫美國政客做選擇。

由此， 「在口罩中加入棉花」只是視訊創作者的一種觀點，而非事實性描述。但「有貓膩來啦」在視訊頭圖及標題中採用的表述，則有明顯的誤導之嫌。

查看 「有貓膩來啦」以往發布的視訊消息，不難發現，藉煽動性標語輸出強烈的政治觀點以博觀眾眼球是該帳號的慣用手段。

在發布「在口罩中加入棉花」消息當日，「有貓膩來啦」還發布了另一則視訊，稱中國宣布將稀土集團有限公司的註冊地改為新疆。天眼查資訊顯示，目前中國稀土集團有限公司的註冊地不是新疆，而是位於江西省贛州市。

澎湃報導調查，2021年12月25日，「有貓膩來啦」又發布消息稱，立陶宛和波蘭聯手切斷中歐鐵路，並藉波烏汽車許可證糾紛說事。此前報導已經查明，網傳烏克蘭因波烏汽車許可證糾紛阻攔中國列車一事缺乏實證。烏克蘭鐵路局聲稱向波蘭禁運是出於交通運力考慮；中歐班列進入歐洲線路繁多，烏克蘭並非前往波蘭唯一選擇，因而稱中歐鐵路被切斷並不準確。

針對「在口罩中加棉花」一事，目前在中文網路、包括大陸商務部網站等相關中國政府官網上找尋不到相關的簽署文件或報導。而早在該消息流傳之初，就有網友質疑，新冠流行期間真正有用的口罩是醫用口罩，其主要原料為熔噴布，生產過程中並不會用到棉花。

對於「口罩原材料裡面有棉花嗎」的疑問，江蘇省淮安市第一人民醫院呼吸內科主任醫師王繼鵬曾在「杏林普康」網站作答：「一次性醫用口罩或者外科口罩以及N95口罩，原材料中不含有棉花……如果是普通紗布口罩，裡面的主要成分是含棉花的紗布做成，但是這種口罩對預防新型冠狀病毒效果比較差。」