聯準會（Fed）10日（周一）宣布，該央行副主席克拉里達（Richard Clarida）於1月14日辭職，這比他任期屆滿還提早兩周卸任，此人先前不當交易遭到外界質疑。

美國總統拜登去年底宣布由Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）接替副主席。

克拉里達的任期原訂1月31日屆滿，此時提前離職也意味他不會出席1月底的Fed決策會議。

克拉里達上月底揭露的更正財務訊息顯示，他在2020年出售一檔股票基金，然後在Fed為緩和疫情經濟衝擊而宣布一連串紓困方案前又迅速地買回。