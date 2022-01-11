總統蔡英文在2020年突襲式宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，引發各界嘩然，衛福部也祭出配套要求業者應標示「產地」，去年上路時許多攤販、業者也拼命張貼「台灣豬」標示，但據消基會今天抽檢18件樣品，雖然全數皆未檢出乙型受體素（瘦肉精），但竟然5件未標示產地，包括1件來自火鍋店、3件來自實體店面、1件來自網購平台。

消費者報導雜誌發行人胡峰賓表示，雖然皆未驗出乙型受體素，但也發現許多件未標示原產地，有約3成不合格，主管機關應針對此加強風險管理，落實標示才能讓消費者有選擇。

據統計，從去年1月至今已進口3641公噸的進口豬肉及462噸的「其他可食部位」，但皆未驗出萊克多巴胺，台北醫學大學醫學系教授麥富德說，雖然國人一般人一天不會吃到5公斤的豬肉，開放進口萊豬的時候，也應做好源頭管控，落實管理，才不會讓不知原產地的豬肉進到消費者的肚子中。

消基會董事長黃怡騰認為，原本進口商可能仍在考量是否要進口萊豬，但「反萊豬公投」並未過關，加上美國駐台單位一再鼓勵國人消費美國豬肉產品，可預期的應該就會有人進口更多美國豬肉，如果未做好產地標示，勢必會使消費者無從選擇。

黃怡騰提及，如美國本土已有部分商品標示「不含萊克多巴胺」，為何台灣不能比照美國一樣標示呢？政府應該讓消費者知道成份，才能讓消費者有選擇。