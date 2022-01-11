美國之音報導，美國國務卿布林肯美東時間周一（10日）發表聲明說，日前中國對美國國際宗教自由委員會的成員進行的制裁是侵犯普世人權的又一個例子，美國不會被這些行動所阻止。

布林肯表示，美國會繼續使用一切外交和經濟工具來推動問責，並與那些為人權和基本自由發聲的人站在一起。他並再次呼籲中國停止其跨國壓制行為，包括監禁美籍維吾爾人的家屬以及剝奪其行動的自由。

以下是聲明全文：

中華人民共和國上個月對美國國際宗教自由委員會（USCIRF）的四位委員，包括主席娜丁·馬恩扎（Nadine Maenza）、副主席努里·特克爾（Nury Turkel）以及委員阿努麗瑪·巴爾加娃（Anurima Bhargava）和詹姆斯·卡爾（James W. Carr）的制裁，是中華人民共和國對普世權利的再次冒犯。

除了數十名在世界各地促進民主和尊重人權的美國現任或前任官員和組織外，中國此前還制裁了其他三名現任或前任美國國際宗教自由委員會的委員，還有幾十個現任或前任美國官員和在世界各地推動民主和尊重人權的組織，這些都是毫無理由的。

我們依然不會被這些行為所嚇倒，我們與美國國際宗教自由組織及其員工團結在一起。美國致力於捍衛世界各地的人權並將繼續使用一切外交與經濟工具來推動問責。

北京持續企圖對那些為人權而發聲的人進行恐嚇和噤聲，這只能讓國際社會加大對新疆持續發生的種族滅絕和反人類罪的審視。美國再次呼籲中華人民共和國停止其跨國壓制行為，包括對美籍維吾爾活動人士，包括為美國人民服務的個人的家屬實行監禁和剝奪他們的行動自由的脅迫做法，這些行為破壞了基於規則的國際秩序。

我們支持那些為人權和基本自由，包括宗教或信仰自由而發聲的人並與他們站在一起。