信紘科（6667）2021年12月合併營收1.77億元、年增52%，並創歷年單月營收新高，隨著下半年主要客戶展現積極拉貨力道，加上竹科晶圓廠、南科先進製程廠的建置等進入設備裝機階段，帶動2021年第四季合併營收達5.11億元，2021年全年合併營收為17.61億元，分別年增65%、36%，齊步刷新歷史新高記錄。目前在手訂單案量居高，今年營運成長可期。

信紘科表示，整體營運表現保持強勁動能，主要受惠全球半導體市場仍呈現嚴重供需缺口，加上5G、AI、電動車等新技術趨勢發展，在全球市場高速變化演變半導體在地化趨勢明確，帶動國際半導體業者紛紛加大台灣擴建熱潮，挹注旗下高科技產業製程之廠務供應系統整合以及綠色製程等兩大業務皆同步成長，其中，廠務供應系統整合業務隨著主要客戶訂單邁入設備裝機階段，加上化學、氣體拆移機服務工程需求持續增加，帶動2021年第四季廠務供應系統整合業務銷售大幅年增三成、占整體比重攀升至84%，係挹注第四季、全年營收皆繳出新高之重要關鍵。

信紘科進一步表示，公司為台灣少數從廠務設備系統、工程服務跨足前段製程設備及後段廢液回收系統的半導體設備廠商，尤其看好全球半導體、高科技電子產業越趨重視綠色議題，在旗下綠色製程解決方案業務方面，持續拓展製程特殊廢液處理系統以及製程機能水業務，可看見2021年綠色製程解決方案業務營收比重自前一年的11%，攀升至13%。

展望2022年第一季，信紘科對於第一季營運成長深具信心。看好全球數位轉型加速及高科技電子產業市場需求暢旺，加上半導體產業持續投入資本支出進行新廠擴建、產能擴增計畫，目前整體在手訂單達歷年新高水位，訂單能見度更長達1年以上，有望未來隨著主要客戶訂單持續步入認列高峰，創造整體營運保持良好成長。