英國頂級奢華轎車製造商勞斯萊斯汽車(Rolls-Royce)周一公布2021年創紀錄的汽車銷量，大增49%。目前儘管全球新冠疫情肆虐，對豪華汽車的需求依舊飆升。

勞斯萊斯執行長Mueller-Oetvoes指出，公司去年在超過50個國家總共賣出5586輛汽車，創下公司117年歷史記錄。在這奢侈產業部門整體而言，努力的重點不是在尋找客戶，而是生產足夠的汽車，以滿足大量客戶的需求。

執行長指出在大多數市場的銷量都創新紀錄，包括中國和美國。

目前由於新冠疫情造成旅行和消費的限制，讓超級富人的可支配所得大增，進一步推升了豪華轎車在全球廣泛地大賣。

執行長說，新冠傳染病讓許多人待在家中，放棄旅行，因此累積了相當多財富，這些財富被用在奢侈品消費上。他指出，英國工廠正以接近最大產能的速度在營運，訂單已經滿載，直到2022年第3財季。如果客戶今天下訂單，大概一年多之後才能交車。

勞斯萊斯母公司為BMW集團，上周BMW宣布，全球銷量超過220萬輛，創集團新高。

勞斯萊斯執行長說，儘管晶片短缺令人擔憂，但母公司BMW集團已經保證，可以交付所需的所有晶片，因此勞斯萊斯沒有看到任何短缺問題。

英國另一奢華轎車製造商賓利汽車(Bentley)上周也表示，去年全球銷量大增31%，銷量創新紀錄。