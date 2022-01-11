47歲「不老男神」林志穎和老婆陳若儀育有3子，當年大兒子Kimi錄製《爸爸去哪兒》爆紅，不過考量到兒子漸漸長大便減少露面頻率，昨（10日）在instagram曬出兒子量身高的照片，更透露「這一年長了12公分」，風暴式抽高引起網友熱烈討論。

林志穎去年2月透露兒子身高和自己差距不到一個手機長度，昨（10日）在instagram曬出大兒子Kimi量身高的照片，只見他在牆壁劃上記號標示自己的高度，用尺量更發現父子倆身高相差不到5公分，讓他忍不住驚呼：「這節奏明年我要抬頭看他了，這一年長了12公分，這速度4個月後一樣高」，對兒子風暴式抽高感到相當訝異。

對此，網友紛紛留言：「貌似可以算出爸比身高168公分」、「怎麼做到的，可以教一下如何给孩子吃啊，運動之類的嗎」、「快要追過爸爸了」、「孩子高好事來的，我兒子已經同我一樣高」，但也有林志穎鐵粉忍不住爆料：「原來小時候收藏的海報上身高有灌水呀，沒關係，還是我的偶像」。

陳若儀日前分享和Kimi喝下午茶時的母子對話，她突發奇想問兒子是否知道她和林志穎的年齡，雖然兒子表示兩人都應該30幾歲，但卻認為媽媽應該比爸爸年長一些，主要是「爸爸就一直長這樣啊」，聽到兒子的答案讓她當場哭笑不得。