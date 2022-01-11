農委會辦理「2022年食農教育推廣計畫」徵案活動，鼓勵申請單位或其合作單位運用農委會研發的國產農漁畜產品教材、食農教育教學知能手冊，進行食農教育推廣，計畫補助金額最高為新台幣50萬元，提案時間至2022年2月21日止。

農委會表示，2021年9至10月針對全台22個縣市18歲以上的民眾，以市話及手機進行進行「全國民眾飲食與農產消費」專題調查，有效樣本為1700人，調查結果顯示：在疫情影響下，近4成的民眾增加在家煮飯的次數，超過3成5的民眾會在網路上購買農產品，有超過2成5的民眾比疫情前更關注飲食相關資訊，而全台超過9成的民眾認同推展食農教育的必要性，且有興趣參與農業相關體驗。

農委會指出，為落實食農教育，委託國立台灣師範大學規劃食農教育教學知能手冊，以12年國教課程綱要精神，將食農教育定位為「議題」，依據國小、國中、高中（職）不同學習階段特性發展食農教育學習內涵及教學示例，提供各級學校作為課程設計與教學實施的參考，以期透過學校及在地農業相關團體合作，深耕食農教育，帶動家庭、社區的全面參與，達成全民食農教育的目標。

農委會表示，為傳遞豐富且正確的農業資訊，農委會各試驗改良場所發展科普化的國產農漁畜產品的主題教材，提供生活中常見的國產農漁畜產品及相關蔬果知識等主題教材，已上線55篇，透過「食農教育教學資源平台」，擴大教材的運用。

農委會指出， 2021年食農教育推廣計畫推動成果已完成教材教案244套、辦理體驗活動525場次，計27374人次參與。2022年計畫補助金額最高為新台幣50萬元，且新增樂農城市組，鼓勵申請單位或其合作單位運用國產農漁畜產品教材、食農教育教學知能手冊，將農業科技技術導入學校場域，實踐食農教育，提升學生對於飲食及農業之理解。