根據越南統計總局最新概算，預估2021年12月對外貿易金額665億美元、月增6.4％且年增19.7％，累計全1年貿易總額達6685億美元，年增飆1230億美元或22.6％，進入2022年後，其政府GDP目標年增6～6.5％，加上刺激方案順利實施，近二年的年增低基期下，GDP增長可望逾7％，激勵中長期越股行情可期，進場布局越股正當時。

日盛投信投資團隊分析，越南11月投資人新增開戶數近22萬戶，為連續第九個月逾10萬戶整數大關，至2021年11月底戶數已達408萬戶，較2020年底的277萬戶成長131萬戶或成長近五成，顯示越南股市本國投資人絡繹不絕，證券交易戶數凸顯踴躍參與熱潮，並活化股市表現。

再從交易量觀察，越南2021年統計至11月止，交易量已較2020全年成長128％，除超越1700億美元、更超越新加坡這個成熟市場水準，充沛的資金行情，促使越南胡志明證交所指數續創歷史高點、2021年報酬率35.73％，成為全球主要股市領頭羊，這股資金熱潮正值開始。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南除內資推升股市外，外資FDI流入不間斷，也將是未來越股漲勢推手，根據越南計劃投資部報告，至2021年11月，外資直接投資（FDI）承諾金額已近265億美元、總額高於去年同期，FDI企業註冊增加投資的規模激增、達80億美元以上，相較2020年同期增長26.7％。

且分析越南人口結構，仍是一個年輕的國家，具豐厚人口紅利，勞動力多為20～30歲的90年代後，甚至比大陸更年輕，且越南薪資水準不到大陸的四分之一，成本優勢突出，將漸取代大陸世界工廠地位，可說是外資眼中的小大陸。越南的人口、地理優勢，加上防疫有成，有望加速崛起，提供股市最有利的下檔支撐，建議伺機進場布局。