2022年剛開始，055拉薩艦連續8天高強度訓練，若實戰可封鎖海峽

從邁入2022年起，中方海軍第2艘055型萬噸驅逐艦「拉薩」號就密集進行海上演訓，而專家周一說，它已形成戰力，可望參與今年的重大任務。

據中方官媒《環球時報》10日報導，從1月4日起，一連8天，解放軍北部戰區海軍艦艇訓練中心組織了「拉薩」號在黃海參加一連串海上演習。而演訓內容包括以飛彈大砲攻擊海上目標、搜索並攻擊潛艦、防核武和生化武器攻擊、臨檢拿捕，營救落水人員和損害管制等課目的操演訓練。

《中國青年報》說，這將提高指揮員新型艦艇的組織指揮能力、艦員的協同配合能力，還有執行多樣化軍事任務能力。而北部戰區海軍艦艇訓練中心參謀長李國強指出：「開訓動員令要求緊盯科技之變，大力推進科技練兵，這為我們新時期艦艇的訓練指明了方向。」

他並強調：「緊緊圍繞新型艦艇的使命任務，綜合運用各種科技手段途徑，探索科學訓練的新方法，形成科技練兵的新規範，全面提高新型艦艇的綜合作戰能力，促進新質戰鬥力的快速形成。」

「拉薩」艦是在2021年3月服役，《艦載武器》雜誌執行主編石宏周一說，最新的演訓顯示，它已形成戰力。而055型大驅首艦「南昌」號2020年1月服役後，2021年就忙著參與重要的遠海航行和演習。例如，它曾巡航近阿拉斯加、參加中俄海軍在日本海的演習，並擔任中方航母「遼寧」艦編隊的帶刀侍衛，進行聯合戰略巡航，穿越津輕海峽等。

055萬噸驅逐艦「拉薩」號主砲可比一個重砲營

分析家說，「拉薩」號會追隨「南昌」艦的腳步，在2022年扮演十分積極的角色。事實上，去年入列服役的055型大驅並不只有「拉薩」號，「大連」號2021年4月23日也已服役。儘管外媒說，第4艘055型大驅「鞍山」號2021年11月也已服役，但官方並未證實。

據媒體報導，中方已有8艘055型大驅下水。而它的排水量超過1.2萬噸，擁有112個垂直發射單元，能發射面對空、反艦，攻陸和反潛飛彈。