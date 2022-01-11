民進黨立委鍾佳濱。 (吳家豪攝)

民進黨立委周春米。(吳家豪攝)

民進黨屏東縣長初選強強滾！新系立委周春米今日於屏東宣布參選屏東縣長，已表態參選的新系立委鍾佳濱盼初選各自爭取認同，大選團結對外。英系立委莊瑞雄則針對日前屏東縣長潘孟安「接班說」，批評「指定接班人不是屏東的傳統」，甚至轟「與地方派系勾結是民主之恥。」

屬新系的潘孟安日前表態支持周春米，並說出「接班說」引起討論，而後雖潘改口「接棒」，但已引發屏東政壇動盪。

對於周春米今日宣布參選一事，人在台北立院的鍾佳濱先大方獻上祝福圓滿順利，並表示在初選過程中，各自爭取認同、大選團結對外，讓屏東的縣長由屏東縣民決定，仍是民進黨一貫的理念。

莊瑞雄也祝福周春米並指出，希望屏東這次初選，能建立黨內良性競爭的典範。莊說，從這次中二選區的結果，可以看出台灣的民主素養有很大的提升，民眾對於傳統吃銅吃鐵的地方派系是唾棄的，初選比的是價值、路線與操守，而不是妥協與利益交換。

對潘孟安日前的「接班說」，莊瑞雄表示，屏東縣民希望的是一個能堅持價值與理想的縣長，而不是一個為了贏得初選，無所不用其極，放棄理想與國民黨地方派系勾結。指定接班人不是屏東的傳統，與地方派系勾結更是屏東民主之恥。