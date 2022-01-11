新竹地檢署針對近來酒後駕車肇事導致他人死傷案件，聲明檢方已對酒駕等不能安全駕駛案，如判處有期徒刑6月以下確定執行，將從嚴認定個案得否易科罰金，若情節達難收矯正之效或難以維持法秩序者，將依法發監執行，以嚴懲酒駕，杜絕僥倖。

新竹地檢署指出，自去年12月起迄今，計有2人犯刑法酒後駕車公共危險罪，雖經法院判處有期徒刑6月以下刑期確定，然仍發監執行。

其中，林姓男子經法院判處有期徒刑4月確定，因林男5年內已3犯公共危險罪，嚴重危害用路人安全，執行檢察官從嚴認定易科罰金，1月2日將林男發監執行，以維整體法秩序。

目前正值歲末尾牙旺季，加上近期發生多起酒駕肇事致人死傷悲劇，縣長楊文科日前化身反酒駕大使，向民眾宣導飲酒要有原則，酒後不開車，酒後宿醉不上道，強調新竹縣會嚴格執法，貫徹「酒駕零容忍」的決心，也呼籲中央加速修法，酒駕罰責從重從嚴。

縣警局交通隊隊長陳鴻德說，統計2021年新竹縣共取締酒駕878件，因酒駕致202人受傷、10人死亡，較2020年受傷人數雖減少5％，但死亡人數增加100％，而目前酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。

交通部研議修法加重酒駕罰則，包含從嚴認定易科罰金及假釋條件依法從嚴審核、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行等，以保障公共安全。

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