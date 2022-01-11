華航(2610)的貨運表現，在2020年疫情爆發之後，就展現出強勁的韌性，讓原本客運為主的華航，度過艱困的疫情衝擊。去年更進一步在全球貨運市場大放異彩，面對疫情起起伏伏，客運復甦的不確定性，華航快速調整貨運為營運重心，充分發揮21架貨機運能優勢，貨運也在2021年締造歷史新紀錄，四大亮點包括單月上百架次載貨包機、12月貨運收入154億元單月新高、貨運收入連續5個月破百億元，以及全年貨運收入一舉突破千億元，創62年來最佳。

華航全球貨運部門僅約800人團隊，展現超強戰鬥力，積極擴展貨運版圖，尤其在1000多位機師辛勤飛航，以及修護、地勤等單位的全力支援下，讓華航在疫情期間創造貨運佳績。華航全新引進3架777F貨機，加上原有18架747-400F貨機，以21架全貨機機隊，穩固航空貨運產業競爭力，貨機每個月飛航約540班，平均每周飛航約120班，客貨機運能高效整合，持續優化航班的運行及銜接效率，更寫下單月上百架次客機及貨機載貨包機的業績。

新冠疫情以來，空運市場結構改變，華航除了往來運送防疫物資，也扮演經濟動能與民生必需用品供應的角色，小至汽車零組件、半導體晶片，大至實體汽車、晶圓精密機台；以往傳統以海運運送為主的貨物，例如電商貨、傳統紡織產業等，在海運艙位一位難求下也須仰賴航空貨運；另外疫情也帶動宅經濟蓬勃發展，線上購物需求大幅增長，華航曾承運健身器材、吸塵器、遊戲機及精品名牌包，甚至還有因應虛擬貨幣盛行的挖礦機等各式貨運包機。

此外，華航為台灣首家獲得CEIV醫藥品冷鏈認證的航空公司，擁有專業冷鏈管理及運送經驗。疫情間除載運台灣自購新冠疫苗任務外，也成功爭取轉口疫苗商機，並順利完成運送至東南亞及大洋洲等多個國家；華航迄今載運超過7500萬劑新冠疫苗，重量超過350噸，展現社會責任及實踐人道救援精神。華航冷鏈運輸快速成長，因此溫控櫃的使用量也大幅增加，2021年華航載運上千個溫控櫃，較疫情前增長超過100％。