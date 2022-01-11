歐系、亞系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，均看好聯詠在2022年仍具有成長動能，營收、獲利會相較2021年持續墊高，故歐系外資將目標價由710元調升到730元、評等維持優於大盤，亞系外資將目標價由520元調升到600元、維持買進評等。

歐系外資表示，聯詠去年12月營收為119億元，季下滑2%、年增長63%；累計去年第四季營收為365億元、季減少5%，位於財測360~370億元的中位數。聯詠去年第四季DDI總銷售額達257億元，和去年第三季持平，佔比營收約70%。在驅動IC方面，中小尺寸DDI銷售增長，主要是因穩定的TDDI/OLED DDI數量和具支撐的定價，相較去年第三季成長；由於運輸問題，電視DDI銷售疲軟，預估LDDI銷售額恐相較去年第三季下滑，因此，預計聯詠去年第四季毛利率將落在50.7%、為財測高端(財測預估為48%~51%)，主要原因是有利的訂價環境以及智慧型手機銷售增加，尤其是OLED DDI。

歐系外資表示，由於晶圓供應依舊緊張、終端需求保持強勁，使得顯示器驅動IC的ASP近期走勢優於預期。具體來說，有鑑於IT和電視的終端需求、價格穩定，預計LDDI的ASP短期內應保持穩定。此外，供應鏈多認為8吋晶圓短期內不會地到舒緩，即使一些PMIC(電源管理IC)將轉移到12吋製程，只是5G智慧型手機、伺服器以及汽車應用的需求增加，且相信PMIC業者會寧願在8吋晶圓平台上生產晶片，而不是在12吋製程上，此較有利於生產成本。

至於智慧手機TDDI部分，歐系外資表示，上半年IC設計廠傾向將增加的晶圓成本轉嫁與客戶，故ASP還有成長空間，尤其是在OLED DDI短缺和TDDI已擴展到平板電腦和汽車，加上28奈米、40奈米製程仍然緊張下，相信OLED DDI的ASP在2022年仍處於上升趨勢，而聯詠為產業領導者，將成為智慧手機OLED DDI增長和TDDI應用擴張的主要受益者，相信聯詠隨著OLED的發展，智慧手機銷量將在 2022~2023年繼續增長，故即使考慮到2022年末或2023年初潛在的TDDI ASP疲軟，聯詠2022年每股收益仍可能會持續增長。

歐系外資表示，預估聯詠第一季營收因DDI需求持平和SoC適度修正，會出現個位數百分比的下滑，優於以往季節性10%的修正，隨著DDI出貨量的增加，預計聯詠營收將從第二季開始反彈，反應iPad和OLED DDI的量增，以及穩定的DDI定價，2022年預計隨著DDI需求穩定，聯詠的營收增長落在14%、每股收益年增長2%，將目標價由710元調升到730元、評等維持優於大盤。

亞系外資表示，預計2022年大型面板價格下跌幅度將收斂，主要原因歸納為三點，即去年12月大型顯示器的價格跌幅收斂、PC/NB的需求更健康，以及面板製造商的利用率較低，另外，預計從今年上半年到2023年底，LDDIC將出現正常的價格侵蝕價格，將下降3~5%，將此因素納入後，依舊預計LDDIC價格和毛利率可以在2022年維持，優於之前的預期。

亞系外資也看好，在大陸手機品牌商的推動下，預計2022、2023年OLED在智慧型手機滲透率將增長至46%、51%，預測聯詠的OLED在 2022年、2023年出貨量將達到1.1億支以及1.41億支，佔總量的14%、18%。綜合LDDIC、OLED的預估發展下，將聯詠目標價由520元調升到600元、維持買進評等。