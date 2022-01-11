磷酸系鋰電材料製造廠立凱-KY(5227)2021年營收穩步增溫，去年第四季營收約1.37億元，攀升至全年最高，且季增約1倍。帶動2021年全年營收亦翻倍。

立凱-KY公布2021年12月合併營收為5656萬元，較前年同期成長322%；較上月成長20%。去年第四季營收約1.37億元，季增約1.01倍。去年營收逐季向上，且去年第四季營收躍升，帶動2021年1-12月合併營收為3.12億元，較前年低檔成長119%。

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