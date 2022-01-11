POS廠虹堡(5258)受惠歐美訂單需求暢旺，以空運出貨因應客戶急單，帶動2021年12月及第四季營收同步雙位數「雙升」佳績，與全年營收齊以雙位數成長動能改寫歷史新高。由於訂單能見度已達2022年上半年，公司力拚提升達交率，對營運持續成長審慎樂觀。

虹堡股價自去年8月底19.85元波段低點一路震盪走揚，受惠績優題材激勵，今（11）日開高後放量攻上漲停價44.35元、創2017年4月中以來4年9個月高點，早盤維持逾6％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人昨日小幅買超12張。

虹堡公布2021年12月自結合併營收6.2億元，月增達36.28％、年增達26.08％。使第四季合併營收15.15億元，季增達27.27％、年增達36.26％。累計全年合併營收44.71億元、年增達20.45％，三者全數改寫歷史新高。

虹堡日前法說時指出，去年歐美解封後需求復甦，終端客戶拉貨動能提升，且明顯感受到無人自助服務商機發酵，包括自動販賣機、洗衣店、停車場等需求陸續開出，客戶並無重複下單狀況，目前訂單能見度已達今年上半年。

虹堡指出，供應鏈長短料問題仍是影響出貨動能及營運成長的最大考驗，目前電源管理IC仍缺，但整體缺料品項已有減少，預期狀況首季將更明朗。由於生產交期拉長，為盡快滿足客戶需求，多數產品均採空運方式出貨，避免海運塞港狀況。

展望後市，虹堡認為疫情帶動去現金化產品業應用加速發展，持續看好無人自助服務需求，提供軟硬體整合性服務為業務成長關鍵。同時，充電設備未來市場成長可期，公司亦將積極布局電動車充電樁應用的相關支付服務。

虹堡認為，長短料問題今年有望逐步緩解，並因應生產成本上漲規畫調整產品價格，對整體營運審慎樂觀、目標持續成長。法人看好虹堡上半年單月營收目標達5億元水準，若無缺料影響，將有機會達6～7億元水準。