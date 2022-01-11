據美國之音報導，德國反興奮劑機構（NADA）週一強烈警告下個月前往北京參加冬奧會的運動員不要吃中國肉類，以免違反興奮劑規定。該機構擔心運動員可能會因為食用中國生產的肉類產品而攝入鹽酸克倫特羅(clenbuterol)，也就是俗稱的瘦肉精。克倫特羅是一種類固醇，用以增加牲畜的瘦肉並減少脂肪。

法新社援引NADA週一發布的新聞通稿說，「如果可能，應避免食用肉類，並應與營養師討論選擇替代食品。」

長期以來，反興奮劑機構一直提及中國生產的肉類中存在瘦肉精汙染的風險，儘管最近沒有報告任何病例。

自行車冠軍阿爾貝托·康塔多在2010年環法自行車賽中藥物檢測呈陽性，使瘦肉精成為頭條新聞。他一直堅稱自己是因為吃了在西班牙買的牛排而藥檢失敗的。然而，康塔多被停賽並被剝奪了多個冠軍頭銜，包括2010年環法自行車賽和2011年環意自行車賽。

德國外長貝爾伯克及內政部長費澤爾上月底表明，不會出席北京冬奧，總統斯泰因邁爾亦將缺席。德媒引述政府知情人士指，總理紹爾茨不願外交抵制北京冬奧，也不會明令禁止官員參加，但德國高官基本上不會出席開幕禮。