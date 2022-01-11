被稱為「貴婦團」團長、前總統陳水扁妻子吳淑珍的友人種村碧君涉提供發票，幫助扁珍詐領國務機要費542萬多元，一、二審將她判刑4年，最高法院撤銷後，臺灣高等法院更一審認定檢方舉證不足以證明犯罪，逆轉改判無罪。檢可上訴。

更一審表示，吳淑珍是在案發13年後，才表示曾向被告說過總統府需要發票等語，至於其先前所為之證言，則未敘及關於「總統府」之用語，且其始終堅稱並未告知索取發票的用途，而所謂「總統府」是表徵國家之機關名稱，並非等同於總統陳水扁。

更一審認為，被告未曾在公務機關任職，及其大學夜間部藥學系肄業之智識程度，參酌交付發票時之客觀環境與社會常情等綜合觀察，實難苛求被告得以預見吳淑珍取得發票之目的，是為核銷陳水扁基於總統身分而得以支應之國務機要費。

更一審指出，依證人李慧芬被告並未向其承認提供發票給吳淑珍報帳使用，至於其自行推論被告拿發票一定有做不好的事情、可能去報特支費等語，則屬臆測之詞，均不足以據為不利被告之認定。

更一審認為，對照被告之刷卡明細可知，被告於該期間內，尚有多筆逾萬元之消費發票並未提供與吳淑珍使用，且有交付同日消費金額較低之發票者，難認被告有刻意過濾選擇發票之情形，且她未曾與陳水扁、陳鎮慧、馬永成、林德訓等共犯接觸聯繫。

更一審表示，本案依檢察官提出之事證，難認被告就公訴意旨所指詐領國務機要費之行為有所認識，或有事前同謀、相互利用以合力進行犯罪之情形，即不足以證明被告涉犯幫助公務員犯利用職務機會詐取財物罪，逆轉改判無罪。

具有日本國籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，是杏林新生製藥、瀛得投資公司負責人，當年檢方偵辦國務機要費案時，她為了掩飾吳淑珍的犯行，虛構祕密外交工作人員「甲君即龔金源」，涉嫌偽證罪，事後她因自白「甲君」是虛構，獲得緩起訴。

種村碧君涉及國務機要費弊案，是因其旅居澳洲的堂妹李慧芬，向前立委邱毅爆料，她住君悅飯店的發票，被堂姊拿去給吳淑珍報繳國務機要費，查黑中心事後依貪汙罪嫌，起訴吳淑珍，之後成立的特偵組，也因本案循線查出扁家四大案。