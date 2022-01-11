指揮中心昨宣布自12日零時起，將南非等10國從高風險國家調整為加嚴的三級流行地區入境檢疫措施，遭專家批評反是「放寬」，對此，新北市侯友宜今上午出席樹林區東昇段公辦都更簽約典禮後受訪表示，不管長程或短程航班，都要嚴格做好把關，哪些國家境外移入的感染案例較多，就要採取更嚴格落實措施，甚至防疫旅館、居家檢疫也要做深入檢討。

另對長程航班落地採檢政策上路第一天就有4例確診，侯友宜說，阻絕於境外絕對是最重要的防疫不二法門，2年前他就不斷呼籲，寧可加嚴管理境外移入者，也不要等到境內產生破口，造成社區傳染。他說，「看到中央慢慢調整步伐，對歐美中東紐澳等長程班機來加嚴管控，落地快速PCR採檢這是好的作為，也是我們呼籲很久，謝謝中央有聽進去」。

不過他也認為，高風險國家要隨時做彈性調整、調整權重比例，並非一成不變，強調防疫永遠是跟病毒時間作戰。