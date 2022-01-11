馬來西亞音樂家李元玲（Cathryn Li），琴藝精湛還擁有亮麗外型，在網路上有超高人氣，她也時常在IG上放送性感照，吸引超過217萬人追蹤，日前她曬出扮成《鬼滅之刃》超夯女角禰豆子的照片，無違和扮相讓網友全都瘋狂直呼，「世界第一可愛的禰豆子」。

李元玲日前在IG發文曬照，只見她穿上粉紅色和服，頭上夾著粉紅色蝴蝶結，嘴巴咬著竹筒，頭髮尾端還特別接上橘色長髮，扮成禰豆子的模樣，李元玲一臉無辜望著鏡頭，坐在地上躬起雙腿，和服裙襬順著大腿往下溜，露出了腿根黑色神秘地帶和一雙白皙長腿，讓網友看了血脈賁張。

另外一張李元玲更是做出禰豆子的招牌動作，頓時萌翻大批粉絲，李元玲也在文內說道：「2022第一組新照片」，新年第一組照片就帶給大家無限驚喜，引來將近10萬人按讚朝聖，李元玲的超萌cosplay甚至受到日本網友認證是「世界第一可愛的禰豆子」。

貼文曝光後，不少網友狂刷整排愛心，紛紛激動直呼，「好像喔」、「好可愛唷」、「你太美了」、「好美的禰豆子」、「毫無違和感」、「好辣的彌豆子」、「太可愛了吧」、「長大的彌豆子」、「性感美女」、「好可愛哦」、「超像的，一模一樣」、「成熟的彌豆子，有不同的可愛」。