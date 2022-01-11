為確保全球晶片製造龍頭地位，半導體巨擘英特爾(Intel)動作頻頻，才剛挖走蘋果Mac系統架構總監Jeff Wilcox後，周一又宣布任命美光科技公司財務主管David Zinsner為首席財務官兼執行副總裁。

綜合《路透》等外媒報導，英特爾宣布任命Zinsner為執行副總裁暨財務長，直接向執行長季辛格（Pat Gelsinger）匯報，將自1月17日起生效。53歲的Zinsner在半導體與製造領域已有20年以上財務管理經驗，自2018年起擔任美光執行副總裁暨財務長。

同時，美光則任命首席商務官Sumit Sadana為臨時首席財務官，並物色新的財務主管。

受這項消息影響，英特爾股價在盤後交易一度上漲5.4%，而美光股價則下跌約2%。

英特爾現任首席財務長George Davis將於5月退休。

另外，英特爾也表示，PC部門負責人Gregory Bryant將於本月底離職，由於部門業務占英特爾營收一半以上，未來將由執行副總裁Michelle Johnston Holthaus領導該部門。