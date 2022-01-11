中華工程繼去年十月在「新北市樹林區東昇段290地號周邊公私有土地都市更新事業公開評選實施者案實施契約」中，脫穎而出，獲選為最最優申請人之後，新北市政府今（2020年1月11）日正式與中華工程簽約，預計改造佔地483.77坪的A區基地。

由新北市政府財政局招商的「新北市樹林區東昇段290地號周邊公私有土地都市更新案」，今天早上在板橋舉辦正式簽約典禮。由新北市侯友宜市長，及中華工程公司董事長朱蕙蘭，正式締約，中華工程「告別海砂屋」再創佳績。

中土表示，樹林都更案基地距離台鐵南樹林車站約700公尺，公有土地面積占全區更新範圍34.05%，為本次招商基地範圍之一。現況為新北市立圖書館東昇分館及東昇市民活動中心使用，該建築物為海砂屋，年久失修。

中華工程所主導台北市延壽國宅（M、K、I、J區）及南港成功新城社區之都市更新成果，計已達成714戶共計20819m2海砂屋整合更新，協助各地海砂屋更新已成為中華工程社會責任及使命，現進軍新北市以樹林為開端，持續推動都市更新，重塑樹林舊街區新風貌。

中工表示，全案ABC區（共4061.1 m2），先就A區（1599.24 m2），進行建築規劃，規劃低樓層為公共托老中心、市民活動中心及公有圖書館。期許更新後既能保有原使用功能，又能增加樹林當地居民更多元的公共空間，由公辦都更案示範都市更新後同一個區位加乘更多使用效益，設置公共托老中心及樂齡空間，因應未來社會高齡照護需求。

後續由中華工程進行私有土地整合說明會，擴大更新範圍，投標前已先行進入B（1082.78 m2）、C（1379.08m2）區基地與住戶確認意願，告知目前整合期程，深入了解私有土地住戶更新需求，以期未來進行整合及建築規劃能更符合當地更新需求。

中工表示，目前B、C區住戶對於中華工程過去的更新經驗及建築規劃能力，都給予相當高的評價，後續也會藉由整合說明會來推進全案的更新進程。

中工表示，本次公辦都更由新北市政府、中華工程共築都市再生的美好願景，期能創造城市嶄新風貌，透過協力一起為老舊城市街區重塑新機，永續在地，打造幸福鄰里空間。