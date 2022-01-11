迎接金虎年，台灣彩券公司今宣布，今年春節加碼內容，加碼總獎金新臺幣8.8億元創近5年新高；其中，最受歡迎的「大樂透」加碼360組100萬「春節大紅包」獎項，加碼金額3.6億元，自1月28日起至2月1日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元的「春節大紅包」，提供民眾一次對中億元頭獎、百萬獎項的雙重機會，同時1月28日起連續15天「大樂透」天天開獎，民眾每天都有機會晉升億萬富翁。

台彩表示，1月24日起「威力彩」頭獎視實際累積金額機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」1月22日至2月6日獎金加碼16天，預估今年春節加碼總獎金高達8.8億元，是近5年加碼金額最高的一次，預估銷售成長3成以上。

此外，6款新春應景刮刮樂今日同步上市，包括頭獎及100萬元獎項個數創新高的「1,200萬大吉利」等新品，總獎項超過1480萬個，總獎金約82億元。