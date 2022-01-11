民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝)

針對近年一連串的罷免、公投案，引起民眾「投個不停」的負面聲浪，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘、民進黨立委鍾佳濱今日召開記者會表示，將在下會期彙整各界意見，回應社會對罷免案浪費國家資源的質疑，最快下會期推動修法。

劉世芳指出，從前高雄市長韓國瑜、前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、前基進立委陳柏惟、無黨立委林昶佐等一連串的罷免案，可見《公職人員選罷法》中的提案門檻及通過門檻，都有討論空間，民進黨團會再蒐集各界意見，回應外界期待。

劉世芳說，因臨時會沒有辦法提案，最快將在下會期處理，推動修法，一方面回應外界，對於頻繁的罷免案恐會浪費國家選舉資源，變成過度政黨動員的質疑，另一方面，也要在利弊之間，做出最好的平衡。

鍾佳濱表示，修法不能只聚焦在門檻高低，也要討論罷免本質。要罷免民選地方首長，選民得基於什麼樣的要求，提出什麼樣的理由，才會得到支持。

鍾佳濱指出，而民意代表罷免，提議者應舉證罷免理由，是否能被社會接受，才是左右罷免的原因，罷免不該是政黨之爭，而是選民監督，沒有任何政黨可以規避民意監督。

蔡易餘說，經過國民黨一連串的操作，惡意罷免，《選罷法》是要被檢討的，個人主張民選首長跟立委的罷免門檻，罷免同意票應大於當選票才合理。至於縣市議員罷免，則可以考慮以35％為標準，可能是比較合理的門檻。