老交情的房東，會每隔幾年就調漲房租，最後把房客逼走嗎？一名網友無奈PO文，他們一家人因受不了房東一直漲租，忍痛告別租了10年的房子。房東一句「我們都10年老交情了，所以算你便宜一點」，引起網友熱議。

原PO在臉書粉專「靠北租屋2.0」表示，他們一家5口，10年前在南部租房子，當時月租5000元，每次簽約都是2年，結果第6年起漲到1萬元。後來下定決心搬家，是因為原本房東說好月租1萬6000元，卻突然改口稱「我們都10年老交情了，別人我都給他們漲到2萬，算你1萬8就好」。

房東無預警突襲，讓原PO一家人傻眼，硬生生多了2000元，而且還是因為房東「自認老交情」，才比別人少，「說到底我還得感謝他嗎」。

原PO表示，他的大兒子即將去念私立高中，月租1萬8000元實在太貴，只能忍痛搬離，「在南部生活，付完房租所剩無幾了，想不到現在連租房也是一種奢求」。

網友紛紛留言嘲諷該名房東，也勸原PO搬家，「看你好欺負吧，每換一次約就漲一次」、「換一間租吧」、「講半天根本沒交情」。

不過也有網友認為10年來的物價不能和10年前比，房東漲價不算太超過，更何況以一家5口來說，能住得下的房子10年前只收5000元，好像也不太合理。