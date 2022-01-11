台灣高鐵。（高鐵提供）

高鐵1月27日（四）至2月7日（一）共12天春節疏運，由於旅客訂位踴躍，高鐵今（11日）決定再加開13班次（南下9班、北上4班）列車，周四（13日）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵表示，2022年春節疏運期間共加開463班次列車（南下231班、北上232班），12天共提供2179班次列車，歡迎旅客預先查詢、提早訂位、購票並預先完成取票。另1月22日（六）補上班日，台灣高鐵當日也增開3班次北上列車，即日起已開放購票。