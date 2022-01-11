高鐵春節疏運再加開13班次列車 13日凌晨開賣 11:282022/01/11 中時 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵再加開13班春節疏運列車(高鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵。（高鐵提供） 高鐵1月27日（四）至2月7日（一）共12天春節疏運，由於旅客訂位踴躍，高鐵今（11日）決定再加開13班次（南下9班、北上4班）列車，周四（13日）凌晨零時起開放購票。 台灣高鐵表示，2022年春節疏運期間共加開463班次列車（南下231班、北上232班），12天共提供2179班次列車，歡迎旅客預先查詢、提早訂位、購票並預先完成取票。另1月22日（六）補上班日，台灣高鐵當日也增開3班次北上列車，即日起已開放購票。 台鐵加開返鄉返校列車 大專生打7折 苗栗加開接種站籲打第3劑疫苗 65歲以上送300元超商禮券 #高鐵 #加開 #13 #班次列車 #購票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 10日半天3000人接種 11日起新竹加開莫德納專站 13:422022/01/10 生活 臺華輪增開4班 加班機延長訂位 04:102022/01/09 地方新聞 苗栗浪漫台3線重機天堂 警環監合作稽查13件違規 14:492022/01/09 社會 春節9天連假 麗寶樂園渡假區各場域祭優惠 13:052022/01/10 生活 北市110萬人1月底可打第三劑 下周加開7中型接種站 16:072022/01/10 生活 青海6.9級地震 啟動大陸國家地震三級應急響應 蘭新高鐵受損停運 11:452022/01/08 兩岸 神祕七海寓所即日起可購票 1／23開放參觀 14:562022/01/09 寶島 青海門源規模6.9強震 蘭新高鐵停運 04:102022/01/09 焦點新聞 新竹縣6醫院加開疫苗專診 未設籍也能打可領200元超商禮券 12:372022/01/09 生活 新北加開中大型接種站 侯友宜憂心：中央別讓疫苗不夠打 10:272022/01/08 生活 疫情擴大 南市大醫院加開追加劑施打名額 年貨大街禁試吃 16:222022/01/10 生活 生活熱門新聞 第三劑怎麼選？醫曝國外研究：打這牌抗體上升37倍 - 生活 北巿聯醫中興院區傳專責護理師確診 院方回應了 - 生活 媽媽揭衛生紙盒使用妙招 女兒大推：用錯40年 - 生活 台灣啃老族超多？網揭2原因：養到40歲成土皇帝 - 生活 111年1月11日 巧合6個1！盧秀燕貼心提醒台中市民這樣做 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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