3年前宋姓女子與黃姓男友未婚懷孕產下男嬰，但黃男卻涉將男嬰裝入塑膠袋帶到工地丟棄，至今生死未明，高雄高分院將黃男依故意對兒童犯殺人未遂罪判刑7年6月，宋女依產後殺子未遂罪輕判1年，宋女不服提上訴，最高法院駁回定讞。

宋女2019年10月8日凌晨在廁所產子後，未阻止黃男將發出哭聲的男嬰連同胎盤、臍帶裝入黑色塑膠袋先棄置在陽台，再前往高雄某工地從圍籬外將塑膠袋丟進工地內，男嬰迄今下落不明。

2019年11月5日，被通報為失蹤人口的黃男及宋女被員警尋獲，警方發現宋女未婚懷孕且已過分娩日期卻不見孩子在身邊，2人告知警方已將孩子生下並將之丟棄，警方返回工地尋找時，並未發現男嬰屍體、遺骸，故該男嬰至今仍下落不明，無法確認其已死亡。

高雄高分院審理後認為，宋女自首犯行且對於犯罪過程清楚交代，犯後態度尚佳，依產後殺子未遂罪輕判1年，但黃男就男嬰在其丟棄前是否已經死亡，多有不實陳述，直到二審審理中才坦承全部犯行，犯後態度不佳，判刑7年半，只有宋女提上訴但遭最高法院駁回。