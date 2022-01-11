大陸央媒《光明日報》「光明時評」專欄11日指出，防控疫情，人人有責。但是不是就意味著，一些責任和義務可以無限延展呢？近日，網傳河南郟縣防疫部門，要求全縣經營場所安裝掃碼墩，售價4000元（人民幣，下同）到7000元不等，不安裝不允許開門，一些個體商戶表示無力支付，暫時關門停業。對此，郟縣疫情防控指揮部發布的公告稱，只是「倡議號召」，沒有強制市民購買。

文章稱，然而，有媒體採訪到的郟縣市民王先生表示，1月7日早上他去送兒子上學，發現8點時學校附近的早餐店準時關門，其他一些飯店、超市也紛紛關門。據他了解，因為上午8點後會有工作人員上門檢查店內是否安裝了掃碼墩，沒安裝掃碼墩不讓開業，所以附近商戶選擇8點準時關門躲避檢查。

那麼問題來了，如果「不安裝就不能開門營業」是真的，這和強制又有什麼區別？

評論表示，疫情下，一些中小微企業、個體商戶，本來就經營困難，還要安裝售價幾千元的掃碼墩，簡直可以說是雪上加霜。而大陸國務院多次強調，要為中小微企業減負，就在不久前剛剛公布，2021年大陸全國新增減稅降費逾1兆元。繼「減稅降費」之後，「緩稅緩費」也成為當前政策的一大亮點。

文章強調，所以，在這一背景下，對中小微企業和個體商戶，應該本著能不使其破費就不破費、能不折騰就不折騰的原則，堅持「非必要不安裝」，盡可能地減少它們的負擔。這倒不是說為了營造良好的營商環境，而是不破壞現有的期許和信任。

另外，還要認識到，要求全縣經營場所安裝掃碼墩，這不僅是在給企業添負擔，也是在給普通民眾找麻煩。

要知道，疫情已經持續兩年多了，早已經形成了一定的社會共識和經驗。在低風險地區，除了酒店、商場、影院這些地方一般需要查看健康碼之外，小飯店、小超市、服裝店不需要。這也是保持社會活力、促進消費和生產的題中之義。

文章認為，再退一步講，哪怕有安裝必要，成本也不該完全由商戶承擔。2021年初，呼和浩特市市場監管局也曾要求各類藥店經營主體使用「掃碼設備」，彌補購藥人員資訊登記不全不實的漏洞。但區別之處在於，是由市政府專門投入60萬元購買掃碼設備，並為所有藥店免費發放。

評論分析，疫情防控是複雜龐大的工程，政府部門發出一紙「倡議書」，很容易也很輕鬆，但傳遞到個體商戶，就意味著實實在在的成本。你動動嘴皮子，別人可是就要翻錢袋子。這其實也是一種懶政，是把本該由政府部門承擔的工作和責任，轉移到商戶身上。

文章強調，換句話說，哪怕是所謂的「宣導」，也是不應該的。

防疫也好，日常的其他管理工作也好，既不能不作為，更不能亂作為。就郟縣防疫部門要求全縣經營場所安裝掃碼墩而言，需要反思的不僅僅是強調「倡議」，而是收回這樣的要求，少一些管理思維，多一些服務思維。