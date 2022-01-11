中國外交部官網報導，1月10日，中國國務委員兼外長王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時強調，反對外部勢力干涉中亞國家內政，防範「顏色革命」和「三股勢力」作亂。針對哈薩克動亂局勢，王毅表示，中方認同托卡耶夫總統對哈薩克暴恐事件的性質判斷，支持集安組織在尊重哈薩克主權前提下，協助哈方打擊暴恐勢力。

王毅說，剛剛過去的2021年是中俄關係亮點紛呈的一年！習近平主席同普丁總統保持密切交往，為兩國關係發展布局定調，為重大國際議程定向領航，共同開啟了中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的新歷程。新的一年，中方將堅定不移深化中俄「背靠背」戰略協作，維護雙方正當權益，維護世界和平穩定。

王毅說，普丁總統訪華並出席北京冬奧會開幕式不僅是兩國元首近兩年來首次親自面對面會晤，也是今年開年國際關係中的重大事件。中方願同俄方加強對表，共同確保兩國元首「冬奧之約」和「新春之會」圓滿成功，取得豐碩成果。

拉夫羅夫完全贊同中方看法，表示將同中方密切溝通，共同做好籌備工作，相信普丁總統訪華和北京冬奧會一定會圓滿順利。

雙方重點就哈薩克局勢交換意見。拉夫羅夫介紹了集體安全條約組織特別峰會對哈薩克的局勢評估，表示越來越多的訊息清楚表明，哈薩克當前亂局是外部勢力精心策劃的暴動，這也是托卡耶夫總統本人和哈方的看法。集安組織應哈方請求派出維和部隊採取行動，目前哈薩克局勢得到明顯改善。

王毅強調，習近平主席已專門向托卡耶夫總統致口信，公開表示中方堅決反對外部勢力蓄意在哈製造動蕩、策動「顏色革命」。中方認同托卡耶夫總統對哈暴恐事件的性質判斷，支持集安組織在尊重哈薩克斯坦主權前提下，協助哈薩克打擊暴恐勢力，為國家恢復穩定發揮積極作用。

王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。雙方應當持續深化協調配合，反對外部勢力干涉中亞國家內政，防範「顏色革命」和「三股勢力」作亂；發揮各自優勢，幫助中亞國家抗擊疫情、發展經濟，努力消除滋生動蕩的社會土壤；支持上海合作組織同集安組織加強協調配合，共同有效應對地區安全面臨的各種挑戰。