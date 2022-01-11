民眾到超商領包裹，店員都會詢問取貨人手機末三碼及姓氏，以便查找。一名在超商擔任店員的男網友表示，門市一名常客跟他分享，自己並不姓楊，但每次到超商取貨，店員總會稱他楊先生，原來該名常客的名字叫「穆逸陽」，與「木易楊」讀音相同，貼文曝光，令大批網友哭笑不得。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社》透露，他是超商店員，近日遇到一名常客向他抱怨，明明不姓楊，在超商取貨時總被稱為楊先生，原PO頓時一頭霧水，直到看了對方包裹上的名字才知道意思，甚至不小心笑了出來。

該名常客姓穆、名逸揚，與一般姓楊的民眾介紹姓氏時的說法，「木易楊」讀音相同，因此造成誤會。（圖／翻攝自爆廢公社）

根據原PO分享的照片來看，原來這名常客姓穆、名逸揚，與一般姓楊的民眾介紹姓氏時的說法，「木易楊」讀音相同，因此造成誤會。

圖文光後，不少網友也笑翻，「要取這名字也不容易」、「確定這名字是真的嗎？」、「這個名字超厲害」、「他爸媽可能還沒生出他就在佈這個局了」、「這名字筆畫太多了吧！寫到哭」；留言中也有人分享自身姓氏鬧過的笑話，「先生貴姓？ 敝姓胡，古月胡，然後就被叫古先生了」、「我都說我是張先生，弓長張，然後被叫成弓先生」、「您好，我是雙木林，雙先生」。