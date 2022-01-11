11日東北風風速較強，雲嘉南以北地區擴散條件佳，空氣品質良好。依10時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及花東空品區多為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；金門地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，11日（強烈）大陸冷氣團南下，北部及東半部地區有雨，午起受微量境外污染物移入影響，全臺空氣品質為普通至橘色提醒等級，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化；雲嘉南地區因風速增強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區及金門地區為「橘色提醒」等級。

未來一週，11日（強烈）大陸冷氣團冷氣團南下；12日至14日持續受（強烈）大陸冷氣團影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處仍易累積污染物；15日至16日（強烈）大陸冷氣團減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，中南部地區稍易有污染物累積。