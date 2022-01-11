台中二選區立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免案9日結果出爐，國民黨大敗，黨主席朱立倫竟第一時間缺席敗選記者會惹議，許多不滿的支持者不滿，灌爆朱立倫臉書，問躲哪去了？對此，資深媒體人尚毅夫披露，朱那時在黨中央主席辦公室裡，打電話給候選人和黨工。

尚毅夫昨（10日）在政論節目「突發琪想」上表示，外界日前都在討論中二補選和罷昶9日雙輸後，朱立倫為什麼沒有出來，當天晚上到底在哪裡？朱那時是在黨中央主席辦公室，打電話給候選人和黨工。

尚毅夫接著指出，在中二補選和罷昶投票結束後，朱立倫當天4點多就知道中二選區大勢已去，因為投票率很高，衝破5成8，朱一看就知道輸贏結果，所以還需要等開票嗎？

就在中二選區尚未開完票時，尚毅夫稱，國民黨的藍營群組裡面陸陸續續接到一篇網路媒體的文章，大意是說，「罷免、公投、中二補選和罷昶這些戰場沒有一個是朱的黨中央主動開拓，而是上任被動承接，踩入別人已設好的戰場和戰略」；尚毅夫披露，這個網路媒體的關係人之一是朱立倫辦公室的人，許多藍營群組收到這篇文章全都罵翻，還有人嗆聲說「朱立倫的童子軍出動了」。

尚毅夫直言，這篇論文章論調，和文傳會主委凌濤9日在記者會說黨主席朱立倫就任便承接過去的框架跟任務，但這些任務到今天到此為止的話像不像？看到凌濤和社群媒體的動作，所以人家才會說「朱立倫的童子軍跑出來了」。

針對沒有出席國民黨部記者會惹議，朱立倫昨在台南現身受訪，表示願意一肩扛起責難，在民主制度道路上絕不終止。他為這次投票結果向所有支持者道歉，第一時間已致電候選人還有黨工職，感謝大家的辛勞。