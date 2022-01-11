火箭明星控衛沃爾（John Wall）幾乎成為本季的奇觀，他年薪4430萬美元（新臺幣12.3億）是全聯盟第二高薪，僅次於勇士隊柯瑞（Stephen Curry）。沃爾身上沒傷也沒病，即使在疫情爆發四處人手短缺的情況，他至今仍是一場球都不用打。美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，沃爾可能整個球季都要當啦啦隊了。

報導指出沃爾的合約太貴，接下來兩季剩餘9170萬美元（新臺幣25.3億），持續到2022-23球季結束（最後一季是球員選項），另有15%交易補償金。雖然不乏對沃爾有興趣的球隊，但他們寧願等到他進入自由市場再下手。隨著2月10日交易大限愈來愈近，火箭交易或是買斷他的可能性很低。

去年11月，火箭總管、總教練與沃爾討論過，希望他轉為綠葉球員來幫助隊伍重建。沃爾不接受，他才31歲，上季還有場均20.6分、6.9助攻，而且是頂級薪資的球星。雖然沃爾還佔用著1個球員名額，火箭的處理方式是完全不讓他上場。

火箭目前11勝30敗在西區墊底，上季沃爾才跟球隊一起創下隊史最長的20連敗，何況沃爾努力想贏球也會違反球隊擺爛重建的方針。沃爾2019-20球季因為左腳阿基里斯腱受傷報銷，如果他本季都沒上場，等於近3季只打40場球就領走1.2億美元（新臺幣33.2億）。