Omicron席捲全球，台灣境外移入病例暴增，其中又多來自美國。有旅居美國的台灣人抱怨紐約的隔離政策是「鬼政策」，根據紐約州政府規定，完整接種疫苗的民眾，即便接觸到確診者，只要沒有出現症狀，都不需要隔離。
根據紐約州衛生部官網介紹，紐約的檢疫、隔離政策有4點說明。
第一，完整接種疫苗、以及已經接種加強針的民眾，如果接觸到新冠確診者，而且自己沒有出現症狀，不需要檢疫（quarantine），但是要戴口罩10天。
上述這項規定也適用已經完整接種疫苗、但是還不符合施打加強針資格的民眾。
第二，未完整接種疫苗的民眾，或是已完整接種疫苗且符合施打加強針資格但未接種加強針的民眾，如果接觸到確診者或疑似病例，必須檢疫5天，檢疫完成後還要加戴口罩5天。
第三，如果民眾接觸到確診者後10天內出現症狀，不論是否正在進行檢疫，都應該即刻進行病毒檢測及隔離（isolation），直到檢測結果出爐。如果檢測結果為陰性，民眾可以回復到「檢疫」狀態；如果結果為陽性，繼續隔離；如果無法進行病毒檢測，必須隔離5天，再加戴口罩10天。
第四，不論有無接種疫苗，只要接觸到確診者，如果可行的話，都應該在接觸後第5天進行病毒檢測，PCR檢測或抗原檢測都可以。
根據美國CDC說明，「檢疫」與「隔離」都是與他人分開、暫停接觸的措施，檢疫的對象主要適用密集接觸者，隔離適用確診者，兩者的隔離程度有別，尤其要求隔離者在家中時必須使用獨立房間及衛浴。
##新冠肺炎#全球#台灣 #美國 #紐約 #境外移入 #隔離
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。