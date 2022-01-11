紐約州縮短新冠確診者的隔離檢疫期。

Omicron席捲全球，台灣境外移入病例暴增，其中又多來自美國。有旅居美國的台灣人抱怨紐約的隔離政策是「鬼政策」，根據紐約州政府規定，完整接種疫苗的民眾，即便接觸到確診者，只要沒有出現症狀，都不需要隔離。

根據紐約州衛生部官網介紹，紐約的檢疫、隔離政策有4點說明。

第一，完整接種疫苗、以及已經接種加強針的民眾，如果接觸到新冠確診者，而且自己沒有出現症狀，不需要檢疫（quarantine），但是要戴口罩10天。

上述這項規定也適用已經完整接種疫苗、但是還不符合施打加強針資格的民眾。

第二，未完整接種疫苗的民眾，或是已完整接種疫苗且符合施打加強針資格但未接種加強針的民眾，如果接觸到確診者或疑似病例，必須檢疫5天，檢疫完成後還要加戴口罩5天。

第三，如果民眾接觸到確診者後10天內出現症狀，不論是否正在進行檢疫，都應該即刻進行病毒檢測及隔離（isolation），直到檢測結果出爐。如果檢測結果為陰性，民眾可以回復到「檢疫」狀態；如果結果為陽性，繼續隔離；如果無法進行病毒檢測，必須隔離5天，再加戴口罩10天。

第四，不論有無接種疫苗，只要接觸到確診者，如果可行的話，都應該在接觸後第5天進行病毒檢測，PCR檢測或抗原檢測都可以。

根據美國CDC說明，「檢疫」與「隔離」都是與他人分開、暫停接觸的措施，檢疫的對象主要適用密集接觸者，隔離適用確診者，兩者的隔離程度有別，尤其要求隔離者在家中時必須使用獨立房間及衛浴。