資深女星白冰冰因不滿主持人鄭弘儀、名嘴王瑞德在節目中影射她爆料陳松勇和印尼籍看護Yule關係不單純，罕動怒發文駁斥，罵他們「含血噴人」，對此鄭弘儀稍早之前做出回應，拒絕跟白冰冰致歉。

根據《三立新聞網》 報導，鄭弘儀強調不會道歉：「第一事情不是我講的，是瑞德，而且他也說整件事當時發生後是開玩笑的，後來誤會有解開。」他表示節目無惡意，希望白冰冰勿針對自己，且節目製作團隊都不覺得內容有不妥。

王瑞德稱白冰冰過去爆料陳松勇與看護Yule的關係不單純。（圖／中時資料照）

金馬影帝陳松勇去年12月離世，享壽80歲，生前留下200萬遺產給照顧他多年的外傭Yule，也是他口中的女兒，其餘的由二弟、三弟爭產，掀起社會熱議。王瑞德近日則在節目《新聞挖挖哇》提到白冰冰以前爆料陳松勇和Yule的「父女情」不尋常，讓白冰冰深感不滿，今（11日）深夜在臉書PO文怒罵鄭弘儀、王瑞德。

白冰冰在文中激動地表示：「鄭弘儀與王瑞德就算沒聽過我的名字，也該四處打聽一下我的為人怎樣，怎可如此含血噴人！為了做節目，真的需要做到如此嗎？！」她強調陳松勇是前輩、鄰居，連續三年除夕夜都邀請對方到家裡圍爐，感情很好不容惡意汙衊，且她沒看過也不認識陳松勇的看護，認為陳松勇臨終前願意留200萬給看護表達多年來的感謝，本意是良善的，不明白為何要用大男人的沙文主義欺壓離鄉背井、獨自來台工作的弱勢婦女，「台灣人都是很善良的，不應該擁有這般骯髒的思想！」

最後，白冰冰表示台灣目前深受新冠肺炎威脅，各行各業呈現蕭條狀態，「你們覺得不夠混亂嗎？要講任何話也不應該指名道姓的抓個人來入甕，俗可忍孰不可忍，我保留法律追訴權！雖然我只是一個單身婦女，但是我也擁有廣大愛護我的人，切勿任意詆毀他人！」