前國民黨立委龐建國1月11日於於北市內湖住家墜樓亡。圖為2019年6月16日，龐建國以台灣競爭力論壇學會理事長身份，出席第十一屆海峽論壇的兩岸智庫論壇開幕式，並發表致詞。（中時資料照 呂佳蓉攝）

國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

前海基會副秘書長、國民黨立委龐建國，11日上午7時許，驚傳從北市內湖住家處墜樓，警消獲報到場發現已傷重不治，享年68歲。

警方鑑識人員到場採證，目前正在調查釐清龐是從哪一層樓墜樓，初步了解，龐可能是因久病厭世輕生，但詳細的案發過程仍待警方調查，並報請檢察官相驗釐清死因。

據了解，龐建國凌晨在文化大學的學生群組連貼3次「不公不義的台灣，我生不如死！」訊息，學生看到後不斷安撫，豈料仍傳出噩耗。學生透露，龐罹患癌症，已轉移至腦部。

龐建國1953年8月19日於苗栗出生，曾任台北市中正、萬華議員及立委，2008年出任中華民國總統馬英九政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，因失言風波退出第一線，轉往文化大學任教。

龐建國畢業於國立中興大學應用數學系，1980年自台灣大學三民主義研究所獲得碩士學位後，至國立中山大學中山學術研究所擔任講師，考取國民黨中山獎學金，於1982年赴美國布朗大學社會學研究所攻讀博士學位，專攻國家發展比較研究，1987年取得博士學位。他於2001年3月29日與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚。

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