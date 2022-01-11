美國總統拜登去年12月9日至10日首度舉辦民主峰會線上會議，外交部北美司長徐佑典今天表示，我國政府為積極響應民主峰會，已在峰會之後提交62項具體承諾清單，期待跟美國以及其他民主夥伴攜手合作，共同推動全球民主跟人權發展。

徐佑典今天在外交部例行記者會上表示，美國去年12月9日到10日首度舉辦民主峰會線上會議，以對抗威權主義、打擊貪腐、以及促進人權作為三大主題，並邀請全球一百多個民主國家的領袖及代表共同討論，拜登總統也在會中宣布啟動多項工作計畫，鼓勵各國提出具體承諾項目，來共同推動全球民主工作。

他說，我們政府結合公部門跟民間團體的力量，此次總共提出62項具體承諾，內容涵蓋打擊貪腐、推動財政透明、開放政府、公民參與、反制假訊息、推動國際宗教自由、促進人權以及勞工權利等主題。

徐佑典表示，未來台灣將以這份承諾清單作為基礎，持續努力，鞏固台灣民主制度，以及優化人權的工作，並且透過台美印太民主治理諮商，以及全球合作訓練架構等平台，跟美國等理念相近國家合作，共同在印太地區以及全球推動自由民主、人權法治的普世價值。

根據「自由之家」的《2021年世界自由度報告》，全球自由度連續15年呈現倒退狀態，徐佑典表示，專制獨裁者持續在全球各地擴大他們的影響力。面對這樣的嚴峻挑戰，台灣會跟理念相近國家共同努力捍衛民主價值，並且透過美國號召的民主峰會等機制深化合作，來重振民主聯盟。

他說，台灣位於在民主自由秩序跟威權體制角力的最前線，深知民主是永恆唯一的道路，因此，我們將持續堅定在強化全球民主上面扮演重要角色，有關政府各項具體承諾也會公佈在外交部官方網站。