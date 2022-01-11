工業電腦廠振樺電(8114)受惠在手訂單暢旺及缺料略有紓緩，2021年12月及第四季營收同步雙位數「雙升」改寫歷史新高。展望2022年，由於訂單能見度已達上半年，今年營運成長動能持續暢旺，目標合併營收成長達15％、突破百億元關卡。

振樺電股價自去年10月中起漲、12月中觸及136.5元的近3年9個月高點後拉回，本月7日回測116元後止跌回穩，今（11）日開高後放量穩揚約1.25％，最高上漲3.36％至123元，位居工業電腦族群漲勢前段班。三大法人上周合計買超662張、昨日續小幅買超3張。

振樺電2021年12月自結合併營收10.31億元，月增達13.15％、年增達16.12％，帶動第四季合併營收27.83億元，季增達19.45％、年增達24.32％，雙創歷史新高。累計全年合併營收92.13億元、年增達13.89％，改寫歷史第三高。

振樺電表示，雖然仍受供應鏈零組件短缺及物流運輸塞港等逆風持續干擾，但由於在手訂單暢旺，配合整體缺料狀況略有紓緩，使集團去年12月及第四季營收仍強勢締造新里程碑。若排除匯率影響，去年全年營收為年增約20％，已恢復疫情前水準。

振樺電去年POS加計KIOSK的商業物聯網（Commercial IoT）強力復甦、營收年增近3成，但部分專案大單仍受運輸壅塞影響而遞延。旗下工業電腦廠瑞傳的物聯網基礎建設（IoT Infrastructure）則受缺料影響較大、尤以網通相關出貨為最，使營收僅微幅成長。

振樺電表示， POS部分重要專案大單將遞延至今年上半年出貨，工業電腦出貨動能亦順勢遞延。自助服務Kiosk則率先通過Android 10平台Google行動服務（GMS）認證，並與全球電商龍頭合作打造線上購買線下自助退貨（BORIS）解決方案。

以去年各地區營運觀察，振樺電表示，日本、印度、中東與歐洲市場營運能量持續堆疊累積，出貨動能強勁、均刷新歷史紀錄。至於美國則微幅成長，後續成長動能可望隨供應鏈及塞港挑戰逐步緩解而強力復甦。

展望2022年，振樺電過去1年半強化策略布局，與不同場域的智能物聯網軟體商（AIoT ISV）合作，開發包括軟硬整合＋遠端監控＋訂閱制維運服務的新場景解決方案。而與聯想就全球500強市場、華碩就供應鏈的合作持續推進，中長期綜效貢獻可望逐步發酵。

由於在手訂單暢旺及出貨遞延效益挹注，振樺電目前訂單能見度已達上半年，今年營運成長動能持續暢旺，目標合併營收成長達15％，其中商業物聯網成長逾15％、物聯網基礎建設成長10～15％，毛利率則持穩34～36％區間、EBITDA希望維持逾15％水準。