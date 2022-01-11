不鏽鋼緊固件東明-KY(5538)2021年12月合併營收為14.32億元，創新高，月增約10%，年增36.21%，去年第四季以及全年營收同創新高。2021年營收達132.72億元，年增44.49%。

隨著不鏽鋼價市況續旺，東明-KY去年第四季營收39.42億元續創新高，季增約8.8%；也帶動全年營收創新紀錄，年增逾四成。

回顧2021年，受惠不鏽鋼價上揚及出貨量續增，東明-KY去年第三季營運創高，營收36.23億元，單季每股淨利2.86元，前三季營運同創新高，前三季每股淨利5.85元。2021年前三季營運已提前創下歷年全年度最高，去年業績確立將創新高。

東明-KY以中國為主要市場；展望今年，預料中國大陸持續推動基建計畫，公司也將陸續增加產能，有助營運再攻新高。

東明-KY看好中國大陸持續發展基礎設施，公司於浙江展開新廠計畫，預計未來3~5年後，總產能較目前增長近倍，未來期望受惠擴廠效益，使營運表現持續向上成長。

展望後續，中國政府計畫未來五年內將投資10~17.5兆人民幣在5G、工業互聯網、資料中心、人工智慧、新能源汽車充電站等；為迎接商機，東明-KY也於浙江展開新廠計畫，預計未來3~5年的年產能達8萬噸。

目前東明-KY原有廠區每年約有12萬噸的產能，產銷平衡；預計未來3~5年總產能共增加10萬噸。其中，新廠區主要生產小螺絲與螺帽，預計2022年第四季可落成啟用。

東明-KY預計新廠第一年約可貢獻3.5萬噸螺帽與1萬噸小螺絲的產能，共4.5萬噸產能，完工3年後可增至每年8萬噸，加上本廠增產至13.6萬噸，未來3~5年後，總計可增加共10萬噸，約達20~22萬噸，總產能較目前增加近倍，可望挹注東明-KY後續營運成長動能。