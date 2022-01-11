立院今日三讀通過「海空戰力提升採購特別預算案」2370億，民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、民進黨立委鍾佳濱對此召開記者會表示，這次預算沒有表決就通過，代表國人不分朝野黨派，重視台灣海空戰力的急切需求。

劉世芳指出，稍早立院通過海空戰力特別預算2370億元，要感謝各黨團考慮到台灣面臨強敵環伺下，應盡早力促國防自主，雖在預算審查過程中，各黨有不同見解，但最後仍三讀通過。

蔡適應說，昨日朝野協商及今日三讀，最大的特色就是，預算通過沒有經過表決，各黨都同意協商結論，總計刪除3.1億，最後通過的預算是2369億5999萬。

蔡適應表示，這是立院朝野黨團針對重要預算案，首次不需經由表決即通過，代表不分朝野黨派，重視台灣海空戰力的急迫需求，也給予鄰近敵國最嚴正的警告。

蔡適應指出，本次的海空特別戰力預算的幾個特色，一，預算三讀有共識；二，強化中科院監督及管理，須比照《政府採購法》；三，朝野都支持國防自主，強化台灣自主防衛；四，要求國防部須定期到立院報告預算執行。

蔡適應說，有關高效能艦艇方面，在野黨質疑預算編列太高，但國防部已經說明，是因為近年原物料上漲的結果，而國防部已經承諾，若有相關結餘款，會全數繳回國庫，不須擔心預算浮編或超編。

鍾佳濱表示，此案朝野有很高的共識，主決議的精神是強化國防，在民進黨團的爭取下，國防部公布了海空戰力執行計畫的採購辦法，也算是跨出里程碑。

鍾佳濱指出，過去因為國防預算屬於高度機密，所以被外界質疑是不能開啟的黑盒子，但這次國防部訂定的採購辦法中，將會參考行政院工程會的作法，以電子採購網比照辦理，讓外界了解國防部、中科院的對外招標採購，未來的5年內，國防部也要定期向立院報告。