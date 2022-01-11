行政院政務委員鄧振中與加拿大國際貿易部長伍鳳儀1月10日舉行雙邊視訊會談，共同宣布台加啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論。外交部今天表示，會積極配合行政院經貿談判辦公室，儘早完成台加投資促進及保障協議，促進雙向投資。

外交部今天召開例行記者會，對於台加共同宣布啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論，外交部北美司長徐佑典表示，外交部對此表達高度歡迎與肯定，這象徵台加將進一步深化經貿投資夥伴關係。

他說，台加經貿關係密切，因此加拿大在去年重新檢視完成新版「投資促進暨保障協議」約文範本後，我國政府即積極促成本案的啟動。

徐佑典指出，伍鳳儀部長在視訊會議中也強調，加拿大致力深化與印太地區的貿易連結及經濟夥伴關係，而台灣是加拿大在印太地區的關鍵貿易與投資夥伴，雙方將在供應鏈、綠能、科技、創新、教育及原住民事務等領域加強合作。

他說，外交部會積極配合行政院經貿談判辦公室，並與相關部會共同努力，儘早完成台加投資促進及保障協議，促進雙向投資，建立供應鏈韌性，共同振興疫後經濟，增進與理念相近國家的經貿連結。