中信兄弟二軍教練團名單。（中信兄弟提供）

中信兄弟球員養成部名單。（中信兄弟提供）

在原首席教練丘昌榮、內野教練黃泰龍相繼轉戰富邦悍將後，中信兄弟季後也做出教練團異動，11日球團宣布，一軍首席教練由陳江和擔任，另聘前日本職棒阪神虎隊教練平野惠一（Hirano Keiichi）擔任打擊／內野統籌教練。

另外，2017年球員退役後轉任牛棚捕手的郭峰駿，則轉職為一軍助理打擊教練，一軍教練團仍由總教練林威助領軍，二軍教練團成員則未變動。

中信兄弟教練團改組詳細內容如下：

１、陳江和：原為一軍戰術執行／三壘指導教練，轉任首席教練／三壘指導教練。

２、平野惠一（Hirano Keiichi）：一軍打擊／內野統籌教練。

３、郭峰駿：原為牛棚捕手，轉職為一軍助理打擊教練。

４、石志偉：原為一軍打擊教練，轉任內野守備教練。

５、許皓銘：原為二軍外野守備教練，兼任二軍助理打擊教練。

６、王峻杰：原為二軍助理投捕教練，升為二軍投捕教練。

其餘上述未提及之教練團成員皆留任，職務未變動。

兄弟在去年奪下相隔11年的總冠軍後仍未鬆懈，繼續整軍備戰全新球季，年初年輕球員及部分教練已於屏東訓練基地展開體能檢測及重訓營，今年度春訓將於2月6日進行開訓典禮，全力迎戰中華職棒33年嶄新球季。