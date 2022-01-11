金馬影帝陳松勇於去年底逝世，享壽80歲，他生前規劃將200萬遺產留給外傭Yule，感謝情同女兒的Yule照顧，然而名嘴王瑞德卻在鄭弘儀主持的節目《新聞挖挖哇》爆料，指白冰冰曾表示陳松勇和Yule關係匪淺，讓白冰冰暴怒反擊，也還原當時的真實情況。

據《三立新聞網》報導，白冰冰澄清她說的話被斷章取義，由於女星林佳儀弟弟2004年吸入過多乾冰，導致腦部缺氧受損成植物人，當時對方上她的節目提起這段過往，白冰冰便問道：「第5肢能動嗎？從那裡復健。」隨後表示陳松勇中風時，「就是從『那裡』復健。」

陳松勇聽聞此事，只是笑回「她是看太多黃色小說？」同時補充自己不是靠這種方式治療，更不可能要外傭做這種事，「我的外勞都叫我阿爸，我怎麼可能叫她做這種事？」沒想到這段話卻被拿到節目上去做文章，抹黑白冰冰暗指陳松勇和印傭關係不單純。

白冰冰透露，她會提出這個方法是希望可以幫上陳松勇，「如果有效，我願意幫陳松勇出錢，我沒有說是陳松勇看護，而且陳松勇當時也否認，我不懂為什麼現在會被拿出來說？」她感慨地說，近年來不少藝人好友都離開，她只能希望自己不要生病，過去她也曾想找陳松勇上節目，「但是他身體不方便，也尊重對方」，更強調人都離開了別亂說話，「那在天之靈也不會原諒任何人的。」