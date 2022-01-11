主播陳乃瑜擁有甜美外型與清新的氣質，加上清晰的口條而受到觀眾的喜愛。而經常透過社群媒體分享私下生活，今（11）日卻突然在臉書粉絲專業上爆氣表示「被議員嫌嫁不好」，引起網友熱烈討論。

陳乃瑜稍早於臉書粉專上PO文，表示「我過去也曾是中正萬華區的選民，剛結婚的那幾年住在公婆家，婆婆晨運或公共服務時曾遇過某議員，他在我婆婆面前大讚我很優秀，就算是場面話，也是很會做」，後來她因工作拜訪這名議員時，對方竟登著她的面說「乃瑜啊！妳什麼都好，就是，嫁得不好」，更直接說出「妳老公他們家太窮了」，讓她當下相當傻眼，強顏露出微笑回覆對方「我老公對我很好」。

接著又在某一次與老公帶著2名孩子外出時，再度巧遇那位議員，議員看到他們後便直接抱起她的兒子大讚好可愛，而夫妻倆雖一樣面露微笑但心中卻充滿怒火。如今回想起總總往事，都讓她相當忿忿不平，直言「嘿啦對啦，我家就窮啦，但我們不偷不搶，我們就是兢兢業業、認真過生活的小市民，怎麼樣了嗎？再者，身為女性要以嫁人來定義我的價值嗎？女性要嫁入豪門才是所謂的『好』嗎？這到底是什麼 『嫁』值觀啦！」。

最後陳乃瑜也表示「我女兒真可愛，以後長大要嫁不嫁都沒關係，最重要的是一定要三觀正」。而文章PO出後也立即吸引大批網友留言詢問到底是誰，陳乃瑜則不好氣的回覆「大家不要再問我是哪一位議員，我家很窮，我不敢回答」，網友則是紛紛留言「我家有票，想知道價值觀有問題的民代是誰，避免誤投」、「沒經過家長小孩同意就抱，應該報警」、「好想知道是哪個白目議員」、「這位議員只會出一張嘴，整天亂開支票，看到有姿色的女生就一臉豬哥樣，搶球場倒是一把罩」，意外引發熱議。