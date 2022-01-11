大陸女星高圓圓與趙又廷結婚8年，育有一女，近年作品量減少的高圓圓以電視劇《完美伴侶》復出小螢幕，受訪時她透露為了這次復出做了不少心理準備，而趙又廷知道她要回去演戲更是全力支持，還陪高圓圓搬到劇組生活，老婆拍戲時他便忙著帶女兒，夫妻倆互補相伴生活又力挺對方的興趣，引來網友稱羨：「哎呦！他帶著娃，住在劇組，照顧孩子，幫你對台詞，還能不能更甜了」。

高圓圓《完美伴侶》中飾演職場女強人律師「陳珊」一角，但因太重視工作忽略家人，第一集就被戲中老公張魯飾演的「孫磊」提問要不要離婚。近日，高圓圓接受《騰訊娛樂》專訪，坦言做了很多心理建設才決定復出接了這部新戲，「在一個家庭生活的慣性裡，你想要跳出來，對於我來說也是有難度的」，承認近年享受當家庭主婦的生活，也不想錯過孩子的成長。

高圓圓最近為宣傳新劇接受專訪。（圖／翻攝自秒拍）

劇中高圓圓所飾演的「陳珊」是女主外，男主內，高圓圓表示關於這種家庭型態自己沒有權利說好或壞或合不合理，而戲外高圓圓的現實家庭大部分是女主內，老公趙又廷在外工作多一點，但當高圓圓有新工作時，趙又廷也會放下一切全力配合，兩人會有「我進你退」這類節奏。

高圓圓透露這回拍戲時，趙又廷就陪她進劇組住了幾個月，幫忙帶孩子、陪對台詞。（圖／翻攝自秒拍）

高圓圓話鋒一轉，覺得自己真是慶幸找了同行成為另一半，因為兩人職業相同，不用多說就知道對方在忙什麼、在經歷什麼，一般夫妻若有人很長時間無法回家，可能會無法理解對方，而他們之間當一方有工作時，另一人就會全力支持，她也透露這次她拍戲時，趙又廷就跟進劇組好幾個月，什麼也不做就是幫忙照顧小孩，並幫高圓圓對台詞、給劇本意見，讓高圓圓忍不住燦笑說：「我自己覺得就還挺幸運的吧！」網友也回應：「奪妻之仇一下就滅了」、「X的！！！好甜」、「姐，話不多說一年一部戲！不能再少了！」、「你需要的時候我都在這兒，好感人！」。