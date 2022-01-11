劉伯伯在家自行訓練，藉由床邊上肢關節活，避免心衰竭再發生。（豐原醫院提供）

在復健治療師協助下，讓心衰竭病人能自行行走。（豐原醫院提供）

台中市93歲劉姓老翁，有高血壓、糖尿病以及中風病史，並施行過心肌梗塞心導管手術，此次因胸悶痛、呼吸喘持續3天，晚上睡覺無法平躺，症狀越來越嚴重，自行服用止痛劑未改善，他至衛福部豐原醫院掛急診，發現有急性肺水腫合併心臟衰竭，情況危急入加護病房照護，所幸經醫療團隊照護後已出院，豐原醫院更獲「金品獎」肯定。

副院長曹承榮表示，心臟衰竭常引發高住院率及高死亡率，根據2017年「心臟衰竭登錄計畫」統計資料顯示，心衰竭病人的住院次數會越來越多，但只要好好治療和控制，心衰竭並不可怕，透過心衰竭醫療團隊(心臟科醫師、個管師、藥師、營養師、復健科治療師等)，及時啟動整合照護服務；運用心衰竭多媒體教材給予居家照護、飲食、復健運動的衛教，出院前藥師用藥指導，並提供醫師版服藥叮嚀小卡。

病人返家後，個管師主動電話關懷，瞭解病人自我照顧居家執行狀況，如是否按時服藥、飲食控制、每天測量體重，並提供專線電話使病人能透過心衰竭個管師獲得即時的諮詢、及時協助聯繫病人所需要的醫療服務。這些全方面的服務，民眾獲益良多。

院長賴慧貞指出，豐原醫院的跨團隊整合照護服務是一大特色，劉姓患者能順利出院，有賴心臟內科、營養科、復健科、藥劑科等跨團隊照護，個案返家後遵循醫療團隊提供照護資訊，注意飲食、運動及規則服藥，呼吸喘情形改善很多，已可自行執行日常活動。

豐原醫院表示，院方多專業跨團隊勇於突破現況，改善流程，造福為數眾多的心衰竭病友，豐醫團隊參加衛福部所屬醫院醫療品質改善發表競賽榮獲「第一名」、台灣醫療品質協會2021年品質改善成果發表競賽榮獲「金品獎」；實際成效為心衰竭病人90日內再住院率降低至6.89％(改善前為14.6％)，平均住院天數縮短至5.6天(改善前為8.2天)，病友回饋生活品質亦有明顯改善。