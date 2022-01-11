「高雄過好年」今（11）日舉辦預告記者會，廖泰翔指出，去年 有18個商圈加入，今年擴大到26個商圈。（柯宗緯攝）

今年產量減少，漲最多是烏魚子成本約漲15％、花生跟瓜子漲10％，堅果類因運輸成本提高成本也漲5％，其他蝦米、香菇等乾貨成本也都小漲，但大多漲價由店家自行吸收。（柯宗緯攝）

農曆年節將至，高市經發局攜手大高雄觀光總會及26個在地商圈舉辦「高雄過好年」，15日將由三鳳中街率先開跑，今年成本上揚，但店家多半自行吸收小漲或凍漲。經發局長廖泰翔指出，因應疫情變化，防疫加嚴，禁止試吃、採人流管制。

「高雄過好年」今（11）日舉辦預告記者會，廖泰翔指出，去年有18個商圈加入，今年擴大到26個商圈，活動由最具代表性的年貨大街三鳳中街打頭陣，歡迎民眾採買年貨、拿優惠。

廖泰翔提到，感謝高雄商圈為了防疫、振興努力，去年市府配合振興五倍券推出200元振興券換400元商圈夜市券優惠，累計發放近20萬份、約8000萬商圈夜市券，各商圈業績逾百萬、收入平均成長3成。

高市府目前正著手規畫發放第3波商圈夜市券，廖泰翔指出，預算還在議會審查，期待獲議會支持，希望能在過年之後，在4月底之前，搶攻民眾還未使用完的振興五倍券。

至於防疫措施部分，廖泰翔強調，目前不開放試吃、熟食增加遮罩，市府也加強相關稽查，並請商圈業者配合，市府協助相關防疫物資等，也希望在疫情可能有所變化的時刻，大家也能戴好口罩，而人流過高時，也會啟動管制措施。

三鳳中街主委伍進昌指出，近來已出現採買潮，從上周六起禁止試吃，多少影響買氣，但會配合市府、中央加強相關防疫，讓民眾安心採買，包括有3個體溫熱像儀、噴酒精等措施。

近來物價「漲」聲不斷，年貨是否跟著大漲？伍進昌透露，今年產量減少，漲最多是烏魚子成本約漲15％、花生跟瓜子漲10％，堅果類因運輸成本提高成本也漲5％，其他蝦米、香菇等乾貨成本也都小漲，但大多漲價由店家自行吸收。

經發局表示，今年高雄過好年系列活動有26處商圈加入，除在商圈布置燈飾強化年節氣氛，各商圈也規畫舞台活動、抽獎、餐車市集、春聯揮毫、懷舊復古派對、闖關市集等特色活動吸引民眾消費。