開車族注意！台北市停管處17日起，首度啟用路邊智慧停車柱科技執法，取締禁停時段違規車輛，包括內湖區港墘路221巷、成功路2段486巷及南港區南港高工前，車輛一旦在禁停時段停放，停車柱自動偵測採證，違者最高可處1200元罰鍰。

北市去年10月底建置具影像辨識及車輛感測功能的智慧停車柱，能夠自動對車輛開出停車單，讓民眾可現場繳費，如今為紓解車流與順暢交通，再加入科技執法功能，採證違反時段性禁止停車的車輛。

經測試後，將在17日起針對港湖地區3路段，啟動時段性禁止停車格位取締，其中，港墘路221巷（港墘路-陽光街）和成功路2段（民權東路6段-成功路2段486巷）平日早上7時至9時、下午5時至7時禁止停放，例假日開放停車；南港路1段北側（南港高工前）平日與例假日早上7時至9時禁止停車。

停管處營運科長羅至浩指出，智慧停車柱經設定後，全時段自動偵測取締違停車輛，違規者將依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，停車時間、車種不依規定可處600元以上、1200元以下罰鍰。

他表示，內部測試期間發現零星違規車輛，提醒用路人遵守道路交通規範，於禁止停車時段請勿停放車輛，在進入管制時段前應將車輛駛離，一起維護行車安全及交通順暢。