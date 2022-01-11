載妹享美食卻忘了「把妹神車」男焦急報警尋車

台中31歲林姓男子日前騎車自己的愛車山葉BWS載女友吃美食，用餐完後竟遍尋不著心愛車，焦急的向台中市警二分局文正派出所報案，員警獲報後到文化街現場了解，在短短10分鐘內「破案」尋回林男的「把妹神車」，他連聲向員警說「不好意思、謝謝」。

山葉BWS因外型酷炫，而有把妹神車美名，和女友陷入熱戀的林男8日騎著愛車載著女友前往北區日進街品嘗台中知名小吃「大麵羹」，吃完美食後兩人甜蜜的牽著手散步返家，過了兩天欲再次使用機車時，驚覺愛車不在平常停放的位置，急著報警。

員警協助以車牌號碼查詢車行紀錄，發現林男機車這兩天並未移動，且林男表示有拔鑰匙，因此客觀研判機車並未被偷，只是忘記停放位置，員警氣定神閒的告知：「你放心，機車沒有被偷，現在要做的就是回憶去過哪些地方」，這番話讓林男頓時安心不少，開始回憶這幾天曾經去過的地方，包括美髮店、串燒餐廳、大麵羹店等琳琅滿目。

警方研判林男一定是在最後的行程中把愛車忘了，通報正在日進街附近巡邏的同仁前往大麵羹店附近尋找，果然機車就停在店家附近，員警熱心載他前往日進街與愛車重逢，林男趕緊打電話向女友「報喜訊」，女友驚呼「不可能！」不敢相信二人竟然同時大搞烏龍！

台中市警二分局局長陳家銘提醒，忘記機車停哪？這一類的烏龍報案已不是老年人的專利，因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，年輕人烏龍報案也時有所聞，提醒民眾停放車輛後，隨手以手機拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。