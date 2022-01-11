立法院臨時會11日三讀通過「中央政府海空戰力提升採購特別預算案」，立法院副院長蔡其昌敲槌通過。（黃世麒攝）

海空戰力提升特別預算2370億三讀通過。（本報資料照）

行政院去年11月通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，編列2373億元，用於岸置反艦飛彈系統計畫、野戰防空系統計畫、無人攻擊載具系統計畫、雄昇飛彈系統計畫等，全數以舉借債務支應。經送立院審議，小幅刪除武器裝備預算3億、一般採購作業費1千萬，其餘2370億預算，已於今天上午完成三讀。

面對兩岸敵情威脅日益嚴峻，行政院去年提出「海空戰力提升計畫採購特別條例」，經送立院審議，於去年11月三讀通過，該特別預算總上限為2400億元，相關軍事採購案將自條例公布日施行，至施行期限至2026年12月31日為止。

爾後，行政院長蘇貞昌拍板通過編列2373億多元的「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，預算項目包括反艦，岸置反艦飛彈系統計畫經費(第1、2階段)797億元；海軍高效能艦艇計畫經費(第1、2批)692億元；海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫經費32億元。

防空部分，野戰防空系統計畫經費89億元；陸基防空系統計畫經費347億元。反制部分則有無人攻擊載具系統計畫經費120億元；萬劍飛彈系統計畫經費126億元；雄昇飛彈系統計畫經費170億元。

全案經送立院審議後，朝野昨經協商後順利做出決議，確認武器裝備減列3億元，一般採購作業費減列1000萬元，經小幅刪減後，最終預算確認為2370億元；另高效能艦艇案的標餘款不能留用，及每年至少向立法院專案報告一次。

全案在今天上午送立法院院會審議，由於朝野均有共識，因此並未動用表決就順利完成二、三讀。

此前，立院預算中心曾就此特別預算提出八大質疑指出，該預算有些項目本來編在公務預算，採購品項及數量均很清楚，編到特別預算後，卻未揭露相關資訊，不利立院審議及評估其經費合理性。

預算中心當時舉例指出，野戰防空系統，過去編在公務預算時，寫明計畫採購接戰管制次系統6套、相列雷達次系統6套、飛彈（火力單元）次系統（含載具）29套、飛彈246枚，現編在特別預算，換個名稱，採購數量反而不說。

或是岸置反艦飛彈系統第一階段，計畫籌建機動飛彈發射系統7類91輛車、產製雄二飛彈36枚及延壽雄二飛彈50枚，改列特別預算後，品項與數量也隱去不說。

對此，當時國防部曾說明，特別預算是為建立「精準、遠距、機動」戰力，延伸防衛作戰縱深，維護台海和平穩定。其餘，均列機密。